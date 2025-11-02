Призраки и вампиры, бесы и язычники — кого только ни видела Москва за 878 лет! На экскурсии посетишь самые темные места столицы, найдёшь тайные двери и услышишь невыдуманные истории, от которых по коже берут мурашки. Москва — одна из самых мистических столиц мира. Изогнутые улицы старого города хранят немало тайн и секретов, но на то они и тайны, что знают их лишь единицы… На экскурсии посетишь самые «нехорошие» места столицы и достанешь, метафорически, конечно же, всех скелетов из шкафов Москвы. Начнёшь экспедицию с Английского клуба и вспомнишь мистическую повесть Пушкина. Узнаешь, почему Дама Пик — символ тайной недоброжелательности, а также что означает тройка, семёрка и туз. А еще посмотришь, где мяукал прототип известного кота Бегемота. На Тверском бульваре поговоришь о мистической театральной истории: что стоит на погосте церкви Иоанна Богослова и почему актрисы не пользуются гримёркой Алисы Коонен. А на Спиридоновке узнаешь, какие скелеты в шкафу прятал Савва Морозов и почему Зиновия продала свой готический замок. Проследишь тайные связи Берлиоза с языческими жертвоприношениями. Сядешь на скамейку, где редактор и поэт встретили профессора-иностранца. На Большой Садовой заглянешь в «нехороший двор», а у театра «Варьете» превратишься в вампира как Варенуха. Во избежание неприятностей возьми с собой зубчик чеснока или осиновый кол.