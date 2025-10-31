Ровесник и Особняк Спиридонова превращаются в учреждение без выхода. Белые стены, длинные коридоры, мигающий свет и голоса, которые не дают покоя. Повсюду — пациенты, у каждого своя история. Кто-то бродит по залам, кто-то ищет выход, кто-то шепчет диагнозы незнакомцам. Актёры среди гостей, гости — среди актёров. Отличить одного от другого невозможно. Три сцены, лайв-выступления, диджей-сеты и перформансы. Более 15 артистов за одну ночь: t.A.T.u. / Саша Спилберг / Размаха / Baby Cute / Kedr Livanskiy / Николай Воронов / Nttrl / Саша Теслонд / Dozire / Pachino / Vladimir Sidorov / Pepsi Kolya / Nikita Zabolotskiy / Ushanka / DJ Don't Judge / SAFRONEL / DJ Tania Bogdania / Sad Alien / Dahot / Privetannette FC/DC: Больничные халаты, полосатые пижамы, персонажи из хоррор-фильмов.