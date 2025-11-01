Маски, костюмы и таинственная атмосфера ждут тебя! Игра начнётся в ночь полной луны, а роль кровавого мафиози может стать твоей судьбой. Готов ли ты раскрыть секреты, пройти испытания и остаться в живых? Каждому игроку — бокал вина /кофе /колы в подарок Антуражный стол, свето-звуковые эффекты, звуки выстрелов, огонь, кровь и вино... и очень загадочный ведущий. Ты играешь, пока горит твой огонь... В 00:00 — начнётся киносеанс «Ночь Ужасов», просмотр ужастиков до 7 утра — в стоимость участия включён стакан попкорна и колы. Helloween Мафия - 1500 руб./чел. Киноночь Ужасов - 700 руб/чел. Два в одном - 2000 руб/чел (скидка) Не пропусти — кровь, интриги и ужас ждут именно тебя! Рекомендуют костюмы в стиле Хэллоуин и хорошее настроение. Будь готов к кровавой игре. Звони админам по телефону. Для бронирования нужно внести 300 руб. Места ограничены.