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Кровавая Мафия

Антикафе Греча
ул. Лизы Чайкиной, 6

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 2000₽
Возраст 18+
Кино
Игры

Про событие

Маски, костюмы и таинственная атмосфера ждут тебя! Игра начнётся в ночь полной луны, а роль кровавого мафиози может стать твоей судьбой. Готов ли ты раскрыть секреты, пройти испытания и остаться в живых? Каждому игроку — бокал вина /кофе /колы в подарок Антуражный стол, свето-звуковые эффекты, звуки выстрелов, огонь, кровь и вино... и очень загадочный ведущий. Ты играешь, пока горит твой огонь... В 00:00 — начнётся киносеанс «Ночь Ужасов», просмотр ужастиков до 7 утра — в стоимость участия включён стакан попкорна и колы. Helloween Мафия - 1500 руб./чел. Киноночь Ужасов - 700 руб/чел. Два в одном - 2000 руб/чел (скидка) Не пропусти — кровь, интриги и ужас ждут именно тебя! Рекомендуют костюмы в стиле Хэллоуин и хорошее настроение. Будь готов к кровавой игре. Звони админам по телефону. Для бронирования нужно внести 300 руб. Места ограничены.

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