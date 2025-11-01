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House of Dracula

Орбита
Яузская улица, 1/15с1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Необычное

Про событие

Хеллоуин в стиле The House of Dracula — вечер живой музыки от малоизвестных талантов. Если ты обладаешь вокальными данным, то смело можешь регистрироваться для участия в музыкальной части. Регистрация — https://forms.gle/ud9b8DN4HXnHVT1n6 Помимо live hall с живой музыкой будут тематические зоны: Red room — красный зал для литературных чтений, где авторы стихов и других произведений смогут поделиться своим творчеством на большую аудиторию Регистрация для чтения стихов/других произведений в литературном зале — https://forms.gle/n7WZJ5Tfu2QUSWEp9 Dark room — тёмный зал для аутентичной зоны гадания при помощи специальных камней, таро и других методов, зона свечеварения, а также зона декорирования хэллуинских тыкв.

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