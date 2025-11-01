Blanc превратится в настоящий замок, где романтика и безумие живут в одной башне. Музыкальный лейбл hangov3r устраивает фестивальную ночь с двумя лицами: сначала — уют, лирика и шампанское под живые выступления, потом — тьма, ритуалы и тяжёлый саунд до самого утра. На светлой стороне вечера — Thomas Mraz, i61, Basic Boy, глебаста, Молодой Владимир, May Wave$, K2MN, panacea’, Настя Кирсанова (СТРИО), LeTai, Baby19!, SOULOUD и LOVANDA, плюс DJ-сет от TSANTSINGER. После полуночи — в дело вступает тёмная магия: КАССЕТА, TVETH, НОКТ, Pavel Arthas, KURT92, MAIB и Tony Souljah. В программе: костюмированный бал с призами на $1000, Horror-room с культовыми фильмами, угощения от Are Cafe, маркет мерча от Thomas Mraz, DCW, Offshore и других локальных брендов. FC / DC