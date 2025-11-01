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Замок by hangov3r

Хохловский переулок, 7-9с2

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Необычное
Фестивали

Про событие

Blanc превратится в настоящий замок, где романтика и безумие живут в одной башне. Музыкальный лейбл hangov3r устраивает фестивальную ночь с двумя лицами: сначала — уют, лирика и шампанское под живые выступления, потом — тьма, ритуалы и тяжёлый саунд до самого утра. На светлой стороне вечера — Thomas Mraz, i61, Basic Boy, глебаста, Молодой Владимир, May Wave$, K2MN, panacea’, Настя Кирсанова (СТРИО), LeTai, Baby19!, SOULOUD и LOVANDA, плюс DJ-сет от TSANTSINGER. После полуночи — в дело вступает тёмная магия: КАССЕТА, TVETH, НОКТ, Pavel Arthas, KURT92, MAIB и Tony Souljah. В программе: костюмированный бал с призами на $1000, Horror-room с культовыми фильмами, угощения от Are Cafe, маркет мерча от Thomas Mraz, DCW, Offshore и других локальных брендов. FC / DC

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