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Хэллоуин

Смена 2.0
Товарищеский пер., 4 стр.5

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от 0₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечер, когда клуб превратится в настоящий дом ужаса и веселья. С 21:00 и до утра тебя ждут: — танцполы с разной музыкой и атмосферой — мрачные декорации, дым и огни — костюмированная толпа и танцы до рассвета Дресс-код: чем страшнее и креативнее образ, тем круче — плащи, маски, грим и всё, что пробуждает темноту. Вход: 21:00—22:00 бесплатный с дресс-кодом и регистрацией по указанной ссылке; 22:00—6:00 на входе 1500р. с дресс-кодом.

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