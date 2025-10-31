Вечер, когда клуб превратится в настоящий дом ужаса и веселья. С 21:00 и до утра тебя ждут: — танцполы с разной музыкой и атмосферой — мрачные декорации, дым и огни — костюмированная толпа и танцы до рассвета Дресс-код: чем страшнее и креативнее образ, тем круче — плащи, маски, грим и всё, что пробуждает темноту. Вход: 21:00—22:00 бесплатный с дресс-кодом и регистрацией по указанной ссылке; 22:00—6:00 на входе 1500р. с дресс-кодом.