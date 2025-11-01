Прочувствуй антологию русского хоррора через выпуск своих внутренних бесов (с танцами джерси) на публичной вечеринке. с 21:00 и до 02:00 слово уступит место телу на жутких танцах. Предводитель плясок — dj Budo. DC: в духе русской готики — утопленницы, черти и где они обитают Вход свободный, но можно забронировать столик по номеру телефона: 7(901)762-16-50??