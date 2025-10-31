Halloween Rock Night: Мировые рок-хиты в высотке на Котельнической набережной. Мистический вечер, на котором оживут лучшие мировые рок-хиты в неожиданном акустическом звучании. В программе: Queen, Rammstein, Muse, System of a Down, Coldplay, Bon Jovi, Metallica, Nirvana, а также легенды русского рока. Тебя ждёт не только концерт, но и ужин в окружении искусства: авторская европейская кухня, художественная подача блюд и выставка картин в галерее-ресторане SIGNATURE ART. Атмосфера вечера обещает быть особенной: сочетание легендарной музыки, осенней магии и духа Хэллоуина в интерьерах сталинской высотки. Дресс-код: Хэллоуин. Приходи в костюме — и пусть фантазия будет без границ! Самый «страшный» и впечатляющий наряд получит подарок от «Крыши и Выше» — сертификат на 3000 рублей. По всем вопросам пиши менеджеру в ватсап по указанному номеру.