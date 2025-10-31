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Хэллоуин в высотке: мировые рок-хиты

Signature Art, Котельническая набережная, 1/15кВК

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от 2900₽ до 5000₽
Возраст 0+
Концерты
Еда

Про событие

Halloween Rock Night: Мировые рок-хиты в высотке на Котельнической набережной. Мистический вечер, на котором оживут лучшие мировые рок-хиты в неожиданном акустическом звучании. В программе: Queen, Rammstein, Muse, System of a Down, Coldplay, Bon Jovi, Metallica, Nirvana, а также легенды русского рока. Тебя ждёт не только концерт, но и ужин в окружении искусства: авторская европейская кухня, художественная подача блюд и выставка картин в галерее-ресторане SIGNATURE ART. Атмосфера вечера обещает быть особенной: сочетание легендарной музыки, осенней магии и духа Хэллоуина в интерьерах сталинской высотки. Дресс-код: Хэллоуин. Приходи в костюме — и пусть фантазия будет без границ! Самый «страшный» и впечатляющий наряд получит подарок от «Крыши и Выше» — сертификат на 3000 рублей. По всем вопросам пиши менеджеру в ватсап по указанному номеру.

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