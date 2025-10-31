Вечеринка по мотивам сериала «Очень странные дела». Что тебя ждёт: • Велком пунш, вафли Оди, фаст фуд и сладости • Игры, конкурсы и квесты по мотивам сериала • Взрывные биты от Odddi • Удивительные миксы от DJ Starplatinum • Приз за лучший костюм эпохи ретро • Розыгрыш среди гостей фандомного бокса «Stranger Things» Дресс-код: 80s style. Надень любимые джинсы-клеш, яркие футболки, свитера с забавными принтами, пиджаки с широкими плечами!