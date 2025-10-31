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Ночь ужасов: немое кино и музыка

проспект Мира, 109

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Кинопоказ знаменитого фильма Фридриха Вильгельма Мурнау «Носферату, симфония ужаса». Дополнят атмосферу ужаса и интриги фортепьянные импровизации пианиста Кирилла Хегая. Картина — неофициальная и первая экранизация готического романа Брэма Стокера «Дракула», являющаяся эталоном «экспрессионистского» стиля в кино. Фильм «Носферату, симфония ужаса» стал одним из самых успешных представителей кино о вампирах, который заложил определенные черты этого стиля, вдохновив многих режиссёров. Сеанс проводится совместно с проектом #ARTPOKAZ. Откроет показ киноблогер, автор ТГК «тепло о кино» Ника Джохадзе.

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