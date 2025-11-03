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Shoegaze Halloween

Склад №3
Малая Семёновская улица, 5с2 — 5с3,

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Самая жуткая вечеринка осени. На несколько часов Склад №3 и Столярка превратятся в самую настоящую преисподнюю, где прольется не мало томатного гозе под крики ведьм и шепот мертвецов, а рев гитар окутает беспросветным туманом всё вокруг, беспощадно поглощая всех и вся на своем пути. Cамый испытывающий лайн-ап: LURVE, ЕССЕНТУКИ, МАРИНА, Я УМИРАЮ!, РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА, DOG SILENT, КАРНЕГИЯ, КАЛЕЙДОСКОП, FETTERS IN USE, ИСКР, MINT TEA, МУССОН, РАВНОДЕНСТВИЕ А так же тебя ждет неминуемое, а именно: ужасающие декорации; зловещие костюмы; беспощадный звук; безбашенное веселье. Ну и конечно же (куда без него?) Конкурс костюмов. P.S. а за костюм будет скидка. Подробности будут тут: https://vk.com/shoegazehaloween0310

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