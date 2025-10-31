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РанДомная Хворь

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Представь, что ты — животное. Самый обычный лесной зверь. Однажды утром ты просыпаешься от страшной боли, потому что весь лес поразила непонятная хворь. Кажется, спасение только в одном — пробраться в странный зоопарк на окраине города, где твои сородичи могут знать секрет этой болезни. Что будет? 2 этажа и 8 локаций иммерсивного приключения, сюжетная линия с неожиданными поворотами и побочными приколами, тематические угощения, фотосессия и небольшое танцевальное афтерпати. Для вдохновения можно посмотреть референсы дресскода в комментариях:  https://t.me/random_culture/967 Организационный взнос: 1000 рублей — до 30 октября, 1500 рублей — с 30 октября.  Запись у орга в тг. Поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

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