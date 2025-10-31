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На хоровую вечеринку от школы музыки «Марс» приглашаются люди с любым музыкальным опытом: от тех, кто никогда не пел, до профи. Результат в любом случае будет ужасно прекрасный и эмоциональный! В самую темную ночь года в программе хиты Майкла Джексона и Мэрилина Мэнсона, а также хэллоуинский пунш. На второй билет действует скидка 10%
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