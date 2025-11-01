Триллер
пер. Нижний Сусальный д. 5 стр. 26
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от 2000₽ до 10000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Чёрная карнавал–комедия по мотивам известных фильмов в ночь на Хеллоуин. 3 пространства из 3 музыкальных формаций, масштабная инсталляция и клуб внутри клуба. Пока доступны билеты категории EARLY BIRDS. Они исчезнут, когда анонсируют состав артистов.
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