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Триллер

Gazgolder Club
пер. Нижний Сусальный д. 5 стр. 26

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 10000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Чёрная карнавал–комедия по мотивам известных фильмов в ночь на Хеллоуин. 3 пространства из 3 музыкальных формаций, масштабная инсталляция и клуб внутри клуба. Пока доступны билеты категории EARLY BIRDS. Они исчезнут, когда анонсируют состав артистов.

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