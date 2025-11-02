Погрузись в мрачную атмосферу безумия и веселья вместе с Casper House. Сладость или гадость? Выбор за тобой! Что будет на фесте: — 1300 квадратных метров страшно-красивых декораций в лучших традициях Хэллоуина — Сеты с песнями исполнителей — Тематический маркет с крутым наполнением — Гадания на картах таро — Тематическая фотозона — Профессиональный фотограф — Яркое шоу-перфоманс с несколькими номерами — Фильмы в духе праздника на большом экране в отдельном зале («Каспер», «Ужастики», «Охотники за привидениями») — Тематические стикеры каждому гостю на входе — Розыгрыш подарков (мерч заявленных артистов, тематические подарки и не только) — Зона Арт-Терапии (создай свой уникальный шедевр и забери его с собой) *участие в данной зоне уже включено в стоимость билета — Печенье с предсказанием каждому гостю