Показ «Реальных упырей» и розыгрыш самых странных призов. Ждут всех в самых случайных, нелепых или остроумных костюмах. Референсы: • можно проиронизировать над популярным хэллоуинским образом, • воплотить странный костюм, о котором давно мечтали, • или сделать отсылку к любимому мему. Всё, что придёт тебе в голову — от Фуфелшмерца и Фиксика до Шамана, Макана и парных костюмов в стиле транспортных карт Москвы.