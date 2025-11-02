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Тыквенный спас

Вспышка
Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Вечеринки

Про событие

Показ «Реальных упырей» и розыгрыш самых странных призов. Ждут всех в самых случайных, нелепых или остроумных костюмах. Референсы: • можно проиронизировать над популярным хэллоуинским образом, • воплотить странный костюм, о котором давно мечтали, • или сделать отсылку к любимому мему. Всё, что придёт тебе в голову — от Фуфелшмерца и Фиксика до Шамана, Макана и парных костюмов в стиле транспортных карт Москвы.

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