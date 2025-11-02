Возраст 16+
Вечеринки
Про событие
Показ «Реальных упырей» и розыгрыш самых странных призов. Ждут всех в самых случайных, нелепых или остроумных костюмах. Референсы: • можно проиронизировать над популярным хэллоуинским образом, • воплотить странный костюм, о котором давно мечтали, • или сделать отсылку к любимому мему. Всё, что придёт тебе в голову — от Фуфелшмерца и Фиксика до Шамана, Макана и парных костюмов в стиле транспортных карт Москвы.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи