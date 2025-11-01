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Бал теней

Treff8
Казакова ул, д 8, стр 2

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Ходят слухи, что раз в году старый особняк открывает свои двери только тем, кто готов увидеть ночь иначе. В этот час тени выходят на танец, свет и мрак переплетаются, а музыка становится голосом того, что скрыто за пределами привычного мира. Главная магия вечера — Peredel с эксклюзивным extended set, который растянется на весь вечер, превращая каждый аккорд в захватывающее путешествие и каждую ноту в живую эмоцию, способную окутать всех присутствующих. Oppaacha, Highlite, Zakir, Nelli и Mr. Morek добавят свои оттенки, делая этот поток музыки ещё более глубоким и мистическим. Это Бал Теней, где сама ночь хранит свою тайну и позволяет прикоснуться к ней лишь однажды в году. FC / DC / 21+ Стоимость билета повышается к дате вечеринки.

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