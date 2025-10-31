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Хэллоуин в особняке

Особняк В.А.Лемана, Гороховский переулок, 19

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 7000₽
Возраст 18+
Игры
Выставки
Спектакли
Вечеринки
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

В эту ночь всё самое тёмное внутри тебя вырвется на свет, и мы узнаем, что на самом деле тобой движет: ложь или истина... Перед тобой открываются все двери, и у тебя появляется уникальная возможность подняться в рай и спуститься в ад за одну ночь. Но готов ли ты к этому? Что тебя ждёт: – зарисовки с натуры – музыкальные перфомансы – театральные действия – поэтический спектакль – иммерсивная чайная – психологические игры – свечеварение – торговая аллея – музыкальный клаббинг – секретный перфоманс Стоимость билетов: – привилегированный: 4 500 – стандартный: 2 000 – парный (на двоих): 3 600 – коллективный (на четверых): 7 000 Дресс-код: строго тематический.

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