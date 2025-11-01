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Хэллоуин твоих грёз

уточняй у организатора

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1000₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки
Еда

Про событие

Забудь всё, что ты знал о вечеринках. Здесь реальность будет разделена надвое. Это не просто Хэллоуин. Это — битва атмосфер. Ты сможешь переходить из одного измерения в другое, когда захочешь. Без правил. Без компромиссов. Только ты, такая же безумная толпа и ночь, которая войдет в легенду. Выбери свою реальность: 1. Цитадель танца · Главный танцпол, где тело не принадлежит тебе. · Пронзающий бит, мощный звук и зажигательные хиты. · Огненные проекции, лазерное шоу и клубящийся дым, который скроет тебя от чужих глаз. · Танец здесь — это ритуал. Без остановки. 2. Мир фантазий · Второй танцпол, место для посвященных. · Глубокая ночь, лучшие хиты , зажигательные волны. · Впечатляющая атмосфера, мерцающий свет, звук, который вибрирует по телу. · Идеально для тех, кто хочет потеряться в музыке, а не просто двигаться. Между ритмами — омут развлечений: Когда захочется передышки, тебя ждёт Зал призрачных радостей: · Конкурсы, от которых мурашки пробегут быстрее, чем от музыки: · «Король и Королева Ночи» — главный титул вечера за лучший костюм. · «Танец скелетов» — самое безумное танцевальное баттл-шествие. · Специальные жуткие призы от наших друзей. · Островок настольных игр: · Классика в мрачном антураже («Мафия» в гробу, «Уно» с призраками). · Современные хоррор-стратегии, где можно договориться с демоном. · Атмосферные зоны: Уютные уголки, фотографии в жутких декорациях и разговоров под общий гул безумия.

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