Садко вновь созывает шабаш под покровом мистической Велесовой Ночи. Заплетай косы, доставай рубахи и сарафаны из паутинчатых закромов, наряжаемся под звук гуслей и пение русалок на слэвик-кор интерпретации Хэллоуина. В эту ночь зазвучат афро-славянские частушки в сетах резидентов Lucky Day и пробудятся творческие силы на выставке и мастер-классах Neighbors под покровительством Александра Тито. В лайнапе: ZVENTA SVENTANA (live) / SECRET GUEST (international) / LUCKASHYOWA / IZHEVSKI / LANNS & AMO:RA / YAKUZA & GOYS / ROMEY / LILO ANDZHO / DJUMANDJI.707 / BIOTECH PLAYA / REMARK Наличие регистрации или билета не гарантирует вход. FC | DC Узнать детали, дополнительную информацию или забронировать стол можно по указанному номеру телефона.