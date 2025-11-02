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Садко: Велесова Ночь

Хохловский переулок, 7-9с2

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Садко вновь созывает шабаш под покровом мистической Велесовой Ночи. Заплетай косы, доставай рубахи и сарафаны из паутинчатых закромов, наряжаемся под звук гуслей и пение русалок на слэвик-кор интерпретации Хэллоуина. В эту ночь зазвучат афро-славянские частушки в сетах резидентов Lucky Day и пробудятся творческие силы на выставке и мастер-классах Neighbors под покровительством Александра Тито. В лайнапе: ZVENTA SVENTANA (live) / SECRET GUEST (international) / LUCKASHYOWA / IZHEVSKI / LANNS & AMO:RA / YAKUZA & GOYS / ROMEY / LILO ANDZHO / DJUMANDJI.707 / BIOTECH PLAYA / REMARK Наличие регистрации или билета не гарантирует вход. FC | DC Узнать детали, дополнительную информацию или забронировать стол можно по указанному номеру телефона.

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