Rockabilly Halloween
1-я Дубровская улица, 13Ас1
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Завершение:
от 1000₽ до 1500₽
Возраст 6+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Для тебя на сцене: Wrecking Frogs — молодая нео-рокабилли кровь, the Rattlesnakes — одна из старейших групп Санкт-Петербурга, Alligators — ветераны Московской сцены, начавшие играть в далеком 1991-м., а так же DJ Big Den . В программе конкурс на лучший праздничный женский и мужской костюм. Ведущие конкурса: Антонина Неяглова (Moscow Dancing Rebels) и Ирина Лопатынская (Jiving Rockets). Драйв и угар на сцене гарантирован. А танцы и веселье — это уже с тебя.
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