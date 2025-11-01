Самые сильные ведьмы страны соберутся на ШАБАШ RAVE от Yoni Fest & Galaxy Tales. Присоединяйся к НЕклассической вечеринке в школе благородных ведьм! Раскрой свои сверхспособности в танце. Только для девушек. Примерь на себя образ самой эффектной ведьмы и приходи в самую тёмную ночь года в секретное место в центре Москвы. В программе DJ-сеты и Live-перформансы от лучших музыкальных волшебниц столицы, иммерсивная шоу-программа и квест с погружением в атмосферу настоящей магической школы, маркет, нетворкинг, конкурс костюмов. Организаторы: Yoni Fest — самый большой женский фестиваль в мире от Екатерины Тримурти. Galaxy Tales — новый иммерсивный проект от Аполлинарии Батюшкиной, соорганизатора рейв-медитаций.