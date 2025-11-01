ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Шабаш Rave

Smoke Dog, Холодильный пер., 3 строение 2

Начало:

Завершение:

от 1111₽ до 111111₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Самые сильные ведьмы страны соберутся на ШАБАШ RAVE от Yoni Fest & Galaxy Tales. Присоединяйся к НЕклассической вечеринке в школе благородных ведьм! Раскрой свои сверхспособности в танце. Только для девушек. Примерь на себя образ самой эффектной ведьмы и приходи в самую тёмную ночь года в секретное место в центре Москвы. В программе DJ-сеты и Live-перформансы от лучших музыкальных волшебниц столицы, иммерсивная шоу-программа и квест с погружением в атмосферу настоящей магической школы, маркет, нетворкинг, конкурс костюмов. Организаторы: Yoni Fest — самый большой женский фестиваль в мире от Екатерины Тримурти. Galaxy Tales — новый иммерсивный проект от Аполлинарии Батюшкиной, соорганизатора рейв-медитаций.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста