Тебя приглашают в глубокое и вдохновляющее путешествие в мир готической музыки и танцевальной культуры Средневековья — лекцию, которую проведет пианистка, педагог и лектор Елена Мойсеенко, соучредитель благотворительного фонда SoundOut Foundation. Мероприятие пройдет в Кофейном зале «Михалково». В стоимость билета входит посещение выставки «Готическая одиссея». Билет с гастросетом «Готическая одиссея» покупается отдельно. Поговоришь о многогранности готической эпохи, уделяя особое внимание не только музыкальному наследию, но и танцевальным традициям – неотъемлемой части средневекового культурного ландшафта. Ты узнаешь, как сложные мелодии, мистическая атмосфера и ритмы готики отражали мировоззрение и общественные настроения того времени, как танцы служили живым выражением эмоций и социального взаимодействия. Проследишь эволюцию готической музыки — от её истоков до влияния на современную музыкальную культуру. Услышишь примеры уникальных музыкальных форм. В составе гастросета «Готическая одиссея»: — французская грилата с жюльеном в хрустящей корочке; — готический десерт из бельгийского шоколада с двумя слоями бисквита и взбитых сливок, с начинкой из вишневого мусса; — чашка душистого чая.