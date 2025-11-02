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«Готическая музыка сквозь века»: лекция при свечах и дегустация гастросета

Усадьба Михалково, Михалковская улица, 38

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Завершение:

от 1000₽ до 1900₽
Возраст 0+
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Про событие

Тебя приглашают в глубокое и вдохновляющее путешествие в мир готической музыки и танцевальной культуры Средневековья — лекцию, которую проведет пианистка, педагог и лектор Елена Мойсеенко, соучредитель благотворительного фонда SoundOut Foundation. Мероприятие пройдет в Кофейном зале «Михалково». В стоимость билета входит посещение выставки «Готическая одиссея». Билет с гастросетом «Готическая одиссея» покупается отдельно. Поговоришь о многогранности готической эпохи, уделяя особое внимание не только музыкальному наследию, но и танцевальным традициям – неотъемлемой части средневекового культурного ландшафта. Ты узнаешь, как сложные мелодии, мистическая атмосфера и ритмы готики отражали мировоззрение и общественные настроения того времени, как танцы служили живым выражением эмоций и социального взаимодействия. Проследишь эволюцию готической музыки — от её истоков до влияния на современную музыкальную культуру. Услышишь примеры уникальных музыкальных форм. В составе гастросета «Готическая одиссея»: — французская грилата с жюльеном в хрустящей корочке; — готический десерт из бельгийского шоколада с двумя слоями бисквита и взбитых сливок, с начинкой из вишневого мусса; — чашка душистого чая.

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