Тут будет настоящий праздник: фильмы, лекции про гусениц и историю праздника, мастер-классы, маркет с разной праздничной красотой и настоящий бал! В 17:00 начнётся кинопоказ в зале (стоимость участия — донейшен) . В 18:30 — мастер-класс по изготовлению барельефов с Таней Хозиевой (стоимость участия — 1000 рублей, записаться нужно заранее в ТГ @tatkatotoro). С 20:00 — костюмированный бал в стиле нуар с группой «Ветер Воды». Танцы можно будет выучить на месте (стоимость участия: 1200 рублей за одного, 2300 рублей — парные билеты; предварительная регистрация и оплата в ТГ @Elena_Zhemis). В это же время будут проходить: мастер-класс по вырезанию тыквы за донат (но тыкву нужно принести с собой), мастер-класс по изготовлению паука из стекла и металла с Машей Бардиной (стоимость участия — 700 рублей, необходимо заранее записаться в ТГ @fonn_it). С 22:00 в зале продолжится кинопоказ. Дресс-код: любые удивительные костюмы. Кстати, на месте можно будет сделать праздничный макияж. И, пожалуйста, захвати с собой вторую обувь — в пространстве нужно будет переобуться.