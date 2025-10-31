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Очень страшные старты

улица Сергия Радонежского, 15-17с28, 2 этаж

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Приходи страшно повеселиться, будут тематические конкурсы и дискотека. Костюм обязателен! 19:30 Сбор гостей. 20:00 Начало программы (участники разделяться по командам, будут проходить испытания, искать умных, спортивных, красивых и победителей над монстрами). 21:30 Дискотека и общение (можно танцевать и общаться). Важно: напитки и еду можно приносить с собой без пробкового сбора. Билет включает в себе проход на площадку и саму программу. На площадке будет в свободном доступе чай и печенье.

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