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Вечеринки
Про событие
Приходи страшно повеселиться, будут тематические конкурсы и дискотека. Костюм обязателен! 19:30 Сбор гостей. 20:00 Начало программы (участники разделяться по командам, будут проходить испытания, искать умных, спортивных, красивых и победителей над монстрами). 21:30 Дискотека и общение (можно танцевать и общаться). Важно: напитки и еду можно приносить с собой без пробкового сбора. Билет включает в себе проход на площадку и саму программу. На площадке будет в свободном доступе чай и печенье.
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