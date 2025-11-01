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No, i'm not a Быдло

Только Сами
улица Ибрагимова, 31к7

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вход бесплатный если доберёшься живым. Чем будут развлекать и пугать: No, i'm not a Быдло. Будут снимать очередной говно-ролик на 200-250 просмотров, классически хэллоуинский. Чет типа оммажа на No, i'm not a Human, но доказать придётся что ты не быдло. Ух, готовь костюмчик. Музыкальные сетики от Дранкикетыча и RNM. Качово, круто и классно, басс бустед присутствует, но в сете спрятана коричневая нота, поэтому оставайся начеку, даже когда трясёшь булками и батонами. Страшные истории Дяди Умерчика, так и не унесенные в могилу: Придумывай свою историю или расскажи историю из жизни, готовь рассказ и PowerPoint2012 визуальное оформление. Выйдешь на сцену и расскажешь свой травмирующий опыт на публику, это точно поможет. Будешь делать спуки (аэн скери) скины на тыкву: Резать, красить и украшать тыквы, а то че они, сами виноваты, заслужили, сами напросились + скины на тыкву Габен не обвалит, не бойся. Smash or pass 2: Не нам судить, но мы обсудим. Готовь любимых персонажей для местного Спуки-тиндера! Если твоя кандидатура будет интересна только тебе, то получишь призы б/у презерватив, но с которым нежно обращались, чисто помыть и пыль сдуть. Участники будут выбирать все вместе кто smash а кто сас. «Очень страшное кино»: Кино, наделённое глубоким смыслом, около 700+ отсылками на мировую хоррор классику и пугающие реалиями жизни в кошмарах. Смотришь в ТНТ-переводе. Такие дела. Приходи, если не быдло. Если быдло приходи, тебя всё-равно будут рады видеть. Со своим алкоголем нельзя, покупай на месте.

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