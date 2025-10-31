Здесь классическая настольная игра в городскую мафию с ролями оживает в жуткой атмосфере интриг, стратегии и хэллоуинского ужаса. В этот особенный вечер весь зал преобразится в ночной кошмар: паутина, мерцающие тыквы, призрачные фигуры, скелеты и ведьмовские котлы создадут идеальный фон для твоего приключения. Будут коварные мафиози-вампиры, честные горожане-призраки, проницательные детективы-охотники на монстров и загадочные персонажи, чтобы сразиться в битве умов и тактики под звуки воя ветра и зловещего смеха. Доверие — редкая ценность, а победа — настоящее колдовское искусство. Что тебя ждёт? — призы для лучших игроков вечера: хэллоуинские сувениры, сладости и мистические награды — плейлист с любимыми треками от самих участников, включая жуткие саундтреки из фильмов ужасов — ароматные кальяны с «кровавыми» вкусами, вкусная кухня в стиле Хэллоуина (тыквенные блюда, зомби-бургеры) и освежающие ведьмовские коктейли — игровой вечер с 19:00 до 05:00 в декорированном зале — индивидуальный рейтинг для отслеживания своего прогресса с хэллоуинскими бонусами — стильный и красивый игровой реквизит с тематическими масками, картами и аксессуарами в стиле ужасов — дружелюбная компания единомышленников в костюмах (приходи в образе монстра!) — простые, понятные и сбалансированные правила для всех уровней, с лёгким хэллоуинским твистом Готов окунуться в страхи Halloween? Тогда приготовься…1…2…3… начинается Halloween!