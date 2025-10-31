ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Halloween Мафия

Fable Lounge, Днепропетровская улица, 2Б

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Здесь классическая настольная игра в городскую мафию с ролями оживает в жуткой атмосфере интриг, стратегии и хэллоуинского ужаса. В этот особенный вечер весь зал преобразится в ночной кошмар: паутина, мерцающие тыквы, призрачные фигуры, скелеты и ведьмовские котлы создадут идеальный фон для твоего приключения. Будут коварные мафиози-вампиры, честные горожане-призраки, проницательные детективы-охотники на монстров и загадочные персонажи, чтобы сразиться в битве умов и тактики под звуки воя ветра и зловещего смеха. Доверие — редкая ценность, а победа — настоящее колдовское искусство. Что тебя ждёт? — призы для лучших игроков вечера: хэллоуинские сувениры, сладости и мистические награды — плейлист с любимыми треками от самих участников, включая жуткие саундтреки из фильмов ужасов — ароматные кальяны с «кровавыми» вкусами, вкусная кухня в стиле Хэллоуина (тыквенные блюда, зомби-бургеры) и освежающие ведьмовские коктейли — игровой вечер с 19:00 до 05:00 в декорированном зале — индивидуальный рейтинг для отслеживания своего прогресса с хэллоуинскими бонусами — стильный и красивый игровой реквизит с тематическими масками, картами и аксессуарами в стиле ужасов — дружелюбная компания единомышленников в костюмах (приходи в образе монстра!) — простые, понятные и сбалансированные правила для всех уровней, с лёгким хэллоуинским твистом Готов окунуться в страхи Halloween? Тогда приготовься…1…2…3… начинается Halloween!

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста