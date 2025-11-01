Викенд вампиров и грандиозный артист из Южной Америки — Thomass Jackson, о котором ты точно мечтали последние пару лет. И вот — билеты на самолёт куплены, чёрные мантии в производстве. Два дня: 1.11 Kuma Santa Barbara IZHEVSKI 2.11 Geju Thomass Jackson / Mex