Авторская программа Дмитрия Кануникова. Ты знаешь, что такое — шаманизм? Приходи поискать ответ на этот непростой вопрос. Будешь говорить с ведущим обо всём, что касается шаманизма: от Мирового древа и врат Нижнего мира до шамана в городе и учёных-шаманистов. Помогать людям — тяжелая работа, так говорят шаманы, без которых до сих пор невозможно представить себе жизнь там, за пределами городской цивилизации. Должен ли шаман быть одинок? Живёт ли он дольше, чем другие? Что будет, если заблудиться в Нижнем мире? Знает ли шаман о нас всё? Шаманизм — религия или нет? Вопросов всегда больше, чем ответов. Ведущий: Дмитрий Канунников — антрополог, экспериментальный археолог, специалист по культуре народов Крайнего Севера России, организатор экспедиций к саамам Кольского полуострова, кочевникам Ямала, цаатанам Монголии и берберам Марокко, сотрудник музея кочевой культуры на Авиамоторной. Возьмите с собой сменную обувь или шерстяные носки. Важная информация: поскольку для внутреннего убранства жилищ музея используются в основном натуральные материалы (войлок, шерсть, шкуры и т.д.), то они будут иметь особенный запах, а также могут вызывать аллергию у людей, подверженных этой особенности.