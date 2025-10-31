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Atlanta Horror Story

Base
улица Орджоникидзе, 11

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Завершение:

от 1999₽ до 4599₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Хэллоуинская история ужаса, вдохновлённая American Horror Story. Каждый персонаж здесь — отражение страхов и желаний, где жуткое становится прекрасным. Масштабные декорации, шоу-программа команды Atlanta, интерактивы и перфомансы превратят вечер в настоящий хоррор-мир. На сцене — Kai Angel, чьи треки звучат как отражение самых глубоких эмоций. Его энергия дополнит ночь и создаст атмосферу, где музыка и чувства сольются в одно.

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