Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Хэллоуинская история ужаса, вдохновлённая American Horror Story. Каждый персонаж здесь — отражение страхов и желаний, где жуткое становится прекрасным. Масштабные декорации, шоу-программа команды Atlanta, интерактивы и перфомансы превратят вечер в настоящий хоррор-мир. На сцене — Kai Angel, чьи треки звучат как отражение самых глубоких эмоций. Его энергия дополнит ночь и создаст атмосферу, где музыка и чувства сольются в одно.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи