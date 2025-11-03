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Про событие
В ночь, когда тьма окутывает мир, а луна светит особенно ярко, в самом сердце Москвы развернётся грандиозное событие: здесь соберётся вся креативная нечисть — готовая окунуться в безумие и незабываемое веселье. Ведьмы в стильных авторских костюмах, зомби-танцоры, возрождающие из глубин могил, злые клоуны, готовые к любым шалостям, комики-упыри, которые заставят смеяться до слёз, и даже укротитель змей со своими мистическими подопечными. Ведущие шоу: Annett Технокобра vs Пеннивайз VOCAL SHOW & АДСКИЕ СИРЕНЫ DJs ARE DEVILS — звучание от преисподней в стиле Techno и House. В эту ночь не будет правил — только свобода самовыражения и безудержное веселье под загробные биты. Особое шоу-фотосессия с настоящей живой змеёй. С 23:00 до 02:00 гости смогут сделать снимки с рептилией в сопровождении профессионального фотографа. «Конкурс Halloween костюмов» с призовым фондом 50 000 рублей. Подробности: https://orange-brain.ru/halloween-orange-sabbath Всем гостям — жуткий, но красивый грим от профессионального визажиста. Вход: Предварительно — 1500р В день вечеринки — 2500р FC | DC — карнавальный дресс-код обязателен
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