По случаю Хэллоуина вечеринка будет костюмированной. Наряжайся в героинь и героев прошлого (и настоящего тоже). Здесь нет границ для фантазии: можно использовать образы из музыки, кино, мультфильмов, изобразительного искусства и вообще всё, что душа пожелает. Это могут быть как люди, так и образы флоры/фауны, предметы/метафоры. Просьба не использовать «классические» хэллоуинские образы с черепами, кровью и тп. Здесь свой странненький Хэллоуин со своей особенной атмосферой позитива и добра. Второй вариант дресс-кода: если ты не хочешь готовить косплейный наряд. Блестящий! Можно использовать цвета одежды/мейкапа: серебряный и (или) розовый, то есть в сочетании или по отдельности + блестящий мейк-ап, аксессуары. И третий вариант. постоянная для ГИЛТИ ПЛЕЖА стилистика 90-00-х остаётся: лосины, трубы, юбки-ламбады, брюки клёш, банданы, топики, футболки и балахоны с культовыми героями того времени, спортивные костюмы, чокеры, цепи и др. Погружайся в хиты всех жанров, времён и народов с преимуществом музыки поколения MTV — энергичные ритмы поп-музыки и диско, r&b и хип-хопа, поп-рока, поп-панка и инди. LINE UP 21:00 — 23:00 — АВДЕЕВА 23:00 — 00:00 — СОНЯ ХЕЙФИЦ 00:00 — 02:00 — КИРЧА Что будет: — эндорфиновая конфетти машина; — глиттер станция; — угощения всем гостям на входе: жвачки love is, turbo, чупа-чупсы, карамельки; — подарки выполнившим дресс-код: футболки и стикеры с Бринти Спирс, тамагочи, тетрисы, кубик-рубика, пружинки, чокеры, карабины и брелки-обвесы, сладости нулевых – скитлс, сникерсы, твикс, сладкие браслетики и др. Girls Make Noise – музыкальное комьюнити из Москвы, организовывающее вечеринки, ВИП (веселые и полезные) бранчи, пинг-понг турниры. Концепция – музыку играют только девчонки, а вход для всех. 18+ fc/dc Наличие билета не отменяет фейсконтроль.