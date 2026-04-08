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Мунк

Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, 1/4с11

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Заведение с атмосферой уютного квартирника, винтажной вечеринки или жаркого концерта. Это пространство с летней верандой и двумя залами: в одном можно поужинать и пообщаться с друзьями, а в другом — насладиться живыми выступлениями музыкантов. Авторские коктейли, вино, уникальные настойки, по секретной рецептуре шеф-бармена Никиты Криворучко, идеально дополняют лаконичное меню. Авторский взгляд на Средиземноморскую кухню от шеф-повара Игоря Васильева (звезда «Мишлен»). Время работы: ПН-ВТ: Выходной СР-ЧТ, ВС: 12:00-00:00 ПТ-СБ: 12:00-02:00 https://munkbar.ru/
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