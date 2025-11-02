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Double Bro: 2D-красавцы атакуют

Deep, Краснопрудная улица, 24с1

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 7500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Фандомная вечеринка беспрецедентного веселья. Что тебя ждёт? Ты придёшь слегка насторожено, но потом быстро почувствуешь, как же здесь комфортно. Все свои и все на равных. И можно просто быть собой. Что будет на пати: — Косплей; — Беспроигрышная лотерея; — Стендап; — Fandom Night Show; — Выступление MAN’S TEARS; — Странные танцы; — Тупая викторина; — Модники; — Однострочный хоррор; — Конкурс подкатов; — Конкурс костюмов; — Игры; — Мастер-класс; — Гадание на мемах.

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