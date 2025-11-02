Фандомная вечеринка беспрецедентного веселья. Что тебя ждёт? Ты придёшь слегка насторожено, но потом быстро почувствуешь, как же здесь комфортно. Все свои и все на равных. И можно просто быть собой. Что будет на пати: — Косплей; — Беспроигрышная лотерея; — Стендап; — Fandom Night Show; — Выступление MAN’S TEARS; — Странные танцы; — Тупая викторина; — Модники; — Однострочный хоррор; — Конкурс подкатов; — Конкурс костюмов; — Игры; — Мастер-класс; — Гадание на мемах.