Латиноамериканская вечеринка, где танцуют реггетон, сальсу и бачату до упаду. Место, где латиноамериканцы, а также русские и люди из других стран, любящие латиноамериканскую культуру, могут оторваться по полной в аутентичной дружеской атмосфере и завести новые знакомства. Это вечеринка будет костюмированная (по желанию), с латиноамериканскими ритмами и вайбом, место для тех, кто хочет зажигать до утра.