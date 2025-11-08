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Вечеринки
Про событие
Латиноамериканская вечеринка, где танцуют реггетон, сальсу и бачату до упаду. Место, где латиноамериканцы, а также русские и люди из других стран, любящие латиноамериканскую культуру, могут оторваться по полной в аутентичной дружеской атмосфере и завести новые знакомства. Это вечеринка будет костюмированная (по желанию), с латиноамериканскими ритмами и вайбом, место для тех, кто хочет зажигать до утра.
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