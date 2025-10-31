Тебя ждут эксклюзивные татуировки, специальный грим прям прямо на вечеринке, фотозона — по классике. Отпразднуешь Хэллоуин вместе со всеми. Костюмы и наряды приветствуются. Для тебя выступят: slyshatserdtce x Арс (drum set) FISHY КРИМИ КРАЙ jokujoku! КРИЗАЛИС (19:00-23:00) DJ SETS: счастьездоровье [EMOLAND] UNSX (Tony Reznik) pppuuufff Сеня (Mashup Set) HHP (23:00-03:00)