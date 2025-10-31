Halloween: Hate Home Party
Ольховская ул., 14/1
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Завершение:
от 900₽ до 2000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Тебя ждут эксклюзивные татуировки, специальный грим прям прямо на вечеринке, фотозона — по классике. Отпразднуешь Хэллоуин вместе со всеми. Костюмы и наряды приветствуются. Для тебя выступят: slyshatserdtce x Арс (drum set) FISHY КРИМИ КРАЙ jokujoku! КРИЗАЛИС (19:00-23:00) DJ SETS: счастьездоровье [EMOLAND] UNSX (Tony Reznik) pppuuufff Сеня (Mashup Set) HHP (23:00-03:00)
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