Хватит серых будней и скучных вечеров. Пора пробудить свою внутреннюю ведьму, достать с полки карты таро и проверить, на что способна твоя интуиция на самом деле. Открывается портал в мир, где логика уступает место шестому чувству, а самый серьезный коллега может оказаться могущественным шаманом. Развлекательная игра викторина с дресс-кодом по желанию. Проходит в формате тематической вечеринки с дискотекой, конкурсами. На игре находятся рилсмейкер и фотограф. Это будет не просто игра. Это будет настоящий ритуал, где ты: — Проверишь, чья команда сможет заглянуть за грань реальности. — Устроишь шабаш, где каждый сможет быть собой — загадочным, ярким и немного сумасшедшим. — Смешаешь в одном котле азарт, юмор, магию и самые неожиданные вопросы. Дресс-код по желанию, но круто если он будет у всех. Доставай свою лучшую мантию, шляпу, амулеты и черепа. Ведьмы, маги, шаманы, медиумы — чем загадочнее будет образ участников, тем сильнее будет магия в зале.