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Молодость 2k17 — Halloween

Урбан
Большая Новодмитровская улица, 36с24

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Страшно крутая флэшбек-вечеринка в стиле 2k17. Тебя ждут главные музыкальные артефакты 2k17: от хайпового «Розового вина» и ледяного заклинания «Тает лёд» до декадансного «Дико, например» и проклятого «Я роняю запад». Всё ради того, чтобы воскресить тот самый вайб дерзкой юности, первых тусовок и бессонных ночей — с оттенком чего-то тёмного, странного… и чертовски притягательного. Дресс-код «2к17» — must-have этой ночи. Миксуй Halloween-образы с культовым винтажным шмотом: от Thrasher и Palace до Гоши Рубчинского.

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