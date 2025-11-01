Страшно крутая флэшбек-вечеринка в стиле 2k17. Тебя ждут главные музыкальные артефакты 2k17: от хайпового «Розового вина» и ледяного заклинания «Тает лёд» до декадансного «Дико, например» и проклятого «Я роняю запад». Всё ради того, чтобы воскресить тот самый вайб дерзкой юности, первых тусовок и бессонных ночей — с оттенком чего-то тёмного, странного… и чертовски притягательного. Дресс-код «2к17» — must-have этой ночи. Миксуй Halloween-образы с культовым винтажным шмотом: от Thrasher и Palace до Гоши Рубчинского.