Концерт «Halloween»
Берсеневский пер., 2, стр. 1
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от 1100₽ до 1800₽
Возраст 16+
Стендап
Концерты
Необычное
Про событие
Внимание: перенос концерта на 01.11.2025, 21:00. О, этот таинственный и устрашающий праздник — Хеллоуин! В преддверии кануна дня всех Святых музыкальный проект GRANI MUSIC в арт-пространстве Люмьер-Холл представит одну из своих самых уникальных и мистических программ, состоящую из известнейших произведений на хеллоуинскую тематику. Они захватят зрителя с собой в путешествие по музыкальным мирам кинематографа и видеоигр. Ты полетаешь на метле с Гарри Поттером, будешь бесстрашно ловить призраков с Охотниками за привидениями, услышишь темы из Сияния и Семейки Аддамс, а так же не обойдётся без парочки внезапных сюрпризов... Сладость или гадость?
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