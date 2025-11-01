Внимание: перенос концерта на 01.11.2025, 21:00. О, этот таинственный и устрашающий праздник — Хеллоуин! В преддверии кануна дня всех Святых музыкальный проект GRANI MUSIC в арт-пространстве Люмьер-Холл представит одну из своих самых уникальных и мистических программ, состоящую из известнейших произведений на хеллоуинскую тематику. Они захватят зрителя с собой в путешествие по музыкальным мирам кинематографа и видеоигр. Ты полетаешь на метле с Гарри Поттером, будешь бесстрашно ловить призраков с Охотниками за привидениями, услышишь темы из Сияния и Семейки Аддамс, а так же не обойдётся без парочки внезапных сюрпризов... Сладость или гадость?