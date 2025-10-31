слуша-а-ай… ты, надеюсь, не один отдыхаешь? Участники концерта: бред нелюбов under space teckel олег котрунов gamegate оперение жёлтого dededed + secret guest Уважительная просьба отнестись с пониманием к проверке на признаки гостя и брать с собой паспорт.