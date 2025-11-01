Костюмированная вечеринка с танцами до утра, стендапом и музыкальным лото. Перевоплощайся в кого-то ужасного или чудесного, чтобы провести незабываемую ночь на балу. В программе: 1 ноября: 19:00 – 21:00— музыкальное лото: игра, где вместо чисел угадывают песни 21:00 – 03:00 — костюмированная вечеринка: с танцами, музыкой и напитками до 3-ёх утра. Вход free. 2 ноября: 19:00 — вечерний стендап «Страшно, но весело»: приходи посмеяться. Гостей ждут праздничные напитки от резидентов. Программа пройдёт на 3-м этаже Центрального рынка на Маросейке. Более подробную информацию можно уточнить у организатора по номеру телефона: +8 (965) 420-22-00