Отмечаем Хэлоуин с группой LiRikA — Moscow Cover Band Этим вечером тебя ждёт возвращение во времена, о которых каждый из нас вспоминает с особенным теплом и лёгкой грустью. Московская группа Lirika исполнит для тебя двойную программу из каверов на песни групп Король и Шут и Сектор Газа, а так же на бис, много самых узнаваемых хитов Русского Рока: Агата Кристи, Ляпис Трубецкой, Жуки, Ленинград, ГрОб, Чайф, Кино, Киш, Сплин, Мумий Тролль и другие любимые исполнители.