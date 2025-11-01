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LiRikA — Halloween в Штопоре

Штопор рок-бар, Шарикоподшипниковская улица, 38с1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1200₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Отмечаем Хэлоуин с группой LiRikA — Moscow Cover Band Этим вечером тебя ждёт возвращение во времена, о которых каждый из нас вспоминает с особенным теплом и лёгкой грустью. Московская группа Lirika исполнит для тебя двойную программу из каверов на песни групп Король и Шут и Сектор Газа, а так же на бис, много самых узнаваемых хитов Русского Рока: Агата Кристи, Ляпис Трубецкой, Жуки, Ленинград, ГрОб, Чайф, Кино, Киш, Сплин, Мумий Тролль и другие любимые исполнители.

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