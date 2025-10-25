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Серия Halloween Party. Роспись настоящей тыквы и свечей

Котомка на Курской, Малый Казённый переулок, 16

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Завершение:

от 2500₽ до 2700₽
Возраст 16+
Кино
Концерты
Вечеринки
Мастер-классы

Про событие

Сочетание музыки и тематических атрибутов позволит максимально погрузиться в атмосферу хэллоуина и сделать мероприятие незабываемым! В программе: — тёплое знакомство и творческая атмосфера — раскрашивание тематической тыквы и двух свечей с мистическими элементами — тематическая музыка в стиле хэллоуина, создающая нужное настроение — атрибуты и декор, соответствующие каждому выбранному фильму — для усиления погружения в тему Приходи с тематическими элементами в одежде и макияже — это отличная возможность необычно нарядиться. Даты и время и фильм: 25.10 в 18:00 — «Королина в стране кошмаров» (1 свеча) 29.10 в 19:00 — «Реальные упыри» (2 свечи) 30.10 в 19:00 — «Сумерки 1» (2 свечи) 31.10 в 19:00 — «Семейка Адамс» ( 2 свечи) 01.11 в 18:00 — «Монстры на каникулах» ( 1 свеча) Продолжительность: 2- 3 часа.

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