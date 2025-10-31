Halloween Look Lab
Духовской переулок, 17
Начало:
Завершение:
4500₽
Возраст 16+
Вечеринки
Необычное
Мастер-классы
Еда
Про событие
Игра с образом, вкусом и эмоциями. Создавай цветочные ободки, делай грим, фотографируйся на instax, наслаждайся вином и фуршетом. Стоимость уточняй по кнопке «пройти регистрацию».
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