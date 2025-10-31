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В тот вечер, когда исчезают границы между мирами, TAU NIGHTMARE превращает привычный рейв в ритуал, где царит истинная атмосфера Хэллоуина. Здесь ты — часть обряда, а музыка — твой проводник. Лайнап: ATL / TMNV / COKK'N'TONY / RAM Дресс-код не обязателен, но приветствуется — это способ вместе создать антураж инфернального рейва.
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