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Tau nichtmare

Tau, Рязанский проспект, 8Ас10

Начало:

Завершение:

от 3200₽ до 110000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В тот вечер, когда исчезают границы между мирами, TAU NIGHTMARE превращает привычный рейв в ритуал, где царит истинная атмосфера Хэллоуина. Здесь ты — часть обряда, а музыка — твой проводник. Лайнап: ATL / TMNV / COKK'N'TONY / RAM Дресс-код не обязателен, но приветствуется — это способ вместе создать антураж инфернального рейва.

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