В тот вечер, когда исчезают границы между мирами, TAU NIGHTMARE превращает привычный рейв в ритуал, где царит истинная атмосфера Хэллоуина. Здесь ты — часть обряда, а музыка — твой проводник. Лайнап: ATL / TMNV / COKK'N'TONY / RAM Дресс-код не обязателен, но приветствуется — это способ вместе создать антураж инфернального рейва.