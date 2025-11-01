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Экзотика: Darkwood Citadel. Halloween Rave

Свобода, Ленинградский проспект, 47с19

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 3200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Добро пожаловать на хэллоуинский рейв. Ты попадёшь в Цитадель, где стены шепчут таинственные заклинания, а кроны деревьев сплетают психоделические фракталы. Здесь правит не король, а неумолимый гул Psytrance музыки, призывающий своих подданных на вечный танец. Два танцпола, легендарный формат и любимые треки мировых звёзд в исполнении диджеев. Не забудьте подготовить свой костюм и зловещий образ.

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