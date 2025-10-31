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  1. Москва
  2. События

Game & Dating: Halloween Edition

уточняй у организатора

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Интеллектуальная игра со знакомствами, где можно и поиграть, и себя показать, и других рассмотреть. А ещё тут есть место чувствам и Хэллоуинской магии. Что тебя ждёт: Общее знакомство — чтобы расслабиться и узнать, кто все эти люди. 3 раунда общения в малых группах — лёгкие, живые задания, чтобы разговориться, размяться и узнать друг друга получше. Интеллектуальная игра в стиле «Своя Игра» — 7 категорий, 7 вопросов, 7 поводов блеснуть остроумием и узнать новое про жутко красивый праздник. Призы для победителей — за смекалку и командную работу. И, конечно, новые знакомства — вдруг кто-то из команды захочет продолжить вечер после игры? Уже бывал(а) на Game & Dating? Спойлер: тебе снова будет интересно — вопросы и задания никогда не повторяются. Где: м. Новослободская/Достоевская Регистрация в ТГ

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