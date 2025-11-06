В этот вечер сотворят нечто невозможное — превратят сцену клуба Гластонбери в мир, где правят злодеи, которые под живую музыку расскажут тебе свои истории. Это костюмированное мероприятие! Креативь любые костюмы (не только злодейские), аксессуары, элементы одежды — всё, связанное с этим днём. Его Темнейшество-Кащейшество ака #СЕРГЕЙСМОЛИН — артист мюзиклов Москвы «Последнее Испытание», «Москва слезам не верит», режиссёр рок-мюзикла «Мёртвая Царевна» и создатель концерта панк-ревю «Анархист». Снова возглавит в этом году всю нашу потустороннюю вечеринку! СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА, чей вокал завладеет сердцами, а голос закружится, как вьюга, убаюкивая разум ледяной колыбельной — #ЕЛЕНАМИНИНА — солистка театра «Градский Холл», лидер группы «Джоконда» и вокалистка группы Tigersclaw, звезда мюзиклов «Последнее испытание» и «Икар» Она не поёт, а впрыскивает яд элегантности прямо в уши слушателей. После её исполнения хочется пересмотреть свои жизненные выборы… или хотя бы добавить в гардероб больше чёрно-белого — КРУЭЛЛА ДЕ ВИЛЬ ака #ДАРЬЯЯНВАРИНА — автор песен, режиссёр мюзиклов «Ворон» и «Последнее испытание», актриса мюзиклов «Петр Первый», «Монте-Кристо», «Ничего не бойся, я с тобой», «Анна Каренина», «Последняя сказка», «Вальс-бостон» и др. Его голос вползает в ушки, как змей в райский сад, а каждая нота — искушение, ибо его вокал — это договор с дьяволом, подписанный сердцами — ДЕМОН-АЙДОЛ ака #АЛЕКСАНДРКАЗЬМИН — артист мюзиклов Москвы и Санкт-Петербурга («Бал Вампиров», «Шахматы», «Графиня де Ла Фер», «Преступление и Наказание», «Монте Кристо», «Айсвилль» и др.) Голос этого ТЁМНОГО ЭЛЬФА стелется по залу, как древняя магия, опутывая слушателей невидимыми нитями. Кажется, будто каждый звук рождается в глубинах подземных чертогов и доносится сквозь века — #РОСТИСЛАВКОЛПАКОВ — артист мюзиклов Москвы и Санкт-Петербурга («Графиня де Ла Фер», «Шахматы», «Граф Монте-Кристо», «Джекилл и Хайд», «Бал вампиров», «Последнее испытание», «Красавица и Чудовище», «Аладдин» и др.) Живые голоса, волнующие перевоплощения и энергия, которая заставит поверить в магию. Будет жутко красиво! На входе в зал будут бдить эльфы-помощники, которые будут сурово отслеживать соблюдение дресс-кода!