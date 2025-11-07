Хеллоуин в городе — для слабаков. Отмечай по-хардам: трёхдневный праздник в заброшке в московской области. Жуткий квест, электрогитары, фильмы ужасов с проектора, фаер-шоу — будет, если участники это совместно устроят. 7-9 ноября, в неведомом заброшенном месте. Место пока в поиске. Это будет в московской области, организаторы постараются найти его в хорошей транспортной доступности. ВАЖНО! Тебе понадобится хороший, тёплый спальник на 0 градусов или теплее. Или летний спальник с кууучей теплой одежды. Без сняряги — нельзя, ночью очень, очень холодно. Пей культурно! Лица, нетвёрдо стоящие на ногах, будут удалены с площадки самыми грубыми методами, а также забанены в ТЛЛ: локация полна опасных обрывов и люков! Не нажирайся до потери равновесия и/или адекватности. Хеллоуинский антураж обязателен. Хотя бы минимальный, хоть что-нибудь. Например, можешь обмотаться гирляндами, или необычно одеться, или купить страшную маску в каком-нибудь фикс-прайсе или ашане. А если у тебя будет полноценный образ — это будет вообще нереально круто. Участники делают торжество все вместе, друг для друга. «Организатора» в классическом понимании этого слова здесь нет — каждый должен помогать торжеству по возможности, внося свою лепту: готовкой еды, заготовкой дров, уборкой, устроительством интересностей, и так далее. Мероприятие не бесплатное, обязателен донат любой суммы, от 1р до бесконечности. Рекомендуемая сумма 400р. Донат пойдёт на реквизит, топливо, еду для оргов, амортизацию всего и вся, и дальнейшее развитие движухи. Чтобы попасть на мероприятие, переходи по ссылке, объединяйся в команду с другими ребятами и готовься к самому незабываемому Хэллоуину в своей жизни. ВНИМАНИЕ: Регистрация доступна до 3 ноября.