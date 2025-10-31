Панк и Рок-н-Ролл на всю катушку, зомби ведьмы и скелеты, танцы на костях и пир во время чумы. Большая программа от Kerosin, множество специальных гостей и приглашенных музыкантов, премьера новых песен, неожиданные дуэты и все старые добрые панк рок хитяры. На вечеринке будет проводится профессиональная видео сьемка, поэтому приходи нарядным, это войдет в историю. Сбор гостей с 19:00 Старт: 20.00 Бронь столов по тел. До 18ти лет вход на концерт возможен только в сопровождении родителей.